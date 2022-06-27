مصرع صبى 14 سنة غرقا فى حمام سباحة داخل فندق بوسط مدينة الأقصر

لقى صبى يبلغ من العمر 14 سنة مصرعه غرقاً داخل حمام سباحة خلال الاستمتاع داخله فى أحد فنادق وسط مدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، وذلك لعمل الفحوصات اللازم على الجثمان قبل تسليمه لذويه تمهيداً للدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت باستقبال مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، جثمان الصبى "بولا.ر" البالغ من العمر 14 سنة، وذلك عقب غرقه داخل حمام سباحة فى أحد الفنادق بالمدينة خلال الاستجمام داخله فى رحلة مع أفراد أسرته، وتم إخطار رجال الشرطة بالواقعة وتقرر نقل جثمان الصبى المتوفى إلى مشرحة المستشفى لحين فحصه من رجال الطب الشرعى للتصريح بتسليم الجثمان لذويه ودفنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.