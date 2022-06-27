اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول روسى يستبعد إمكانية فصل بلاده عن الإنترنت العالمى

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:50 ص
مسئول روسى يستبعد إمكانية فصل بلاده عن الإنترنت العالمى دميتري بيسكوف
أ.ش.أ

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استبعد الممثل الخاص للرئيس الروسي في مجال الرقمنة دميتري بيسكوف، إمكانية فصل روسيا عن الإنترنت العالمي، مؤكدا أنه عمليا أمر غير ممكن.

 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الإثنين، عن بيسكوف قوله "جهزنا أنفسنا لضمان استمرار وجود الإنترنت في روسيا، حتى لو قاموا بإيقاف تشغيله لدينا"، مضيفا أن روسيا لا تنوي إيقافه ولن يكون لدينا تكرار لما حدث في عام 1991.


وكانت وزارة التكنولوجيا الرقمية الروسية قد أكدت في وقت سابق أن موسكو يمكن أن تتلقى الإنترنت من آسيا، إذا تم فصلها عن نقاط التبادل الأوروبية، مؤكدة أن المشغل الرئيسي "روس تيليكوم" جاهز لمثل هذا السيناريو.

 


الإنترنت العالمى

روسيا

اسيا

دميتري بيسكوف

وزارة التكنولوجيا الرقمية الروسية



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