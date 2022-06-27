اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يتفقد إحدى مشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة.. صور

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:51 ص
محافظ الوادي الجديد يتفقد إحدى مشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة.. صور محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي النموذجية على طريق موط/ العوينات، يرافقه الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة

كما تفقد المحافظ زراعات البطاطا على مساحة 10 فدان والتي تزرع للمرة الأولى في المحافظة، وزراعات الفول السوداني على مساحة 187 فدان، والريحان على مساحة 62 فدان، مُوجهًا بأهمية التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية لعوائدها الاقتصادية المتميزة. ويستهدف المشروع زراعة 250 فدان من النباتات الطبية والعطرية بحلول الموسم الشتوي القادم.

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي (1)
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي (1)

 

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي (2)
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي (2)

 

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي (3)
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي (3)

 

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي (4)
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي (4)

 

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي (5)
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي (5)

 


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