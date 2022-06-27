محافظ الشرقية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة ونقابة صيادلة الشرقية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة القناة ونقابة الصيادلة بالشرقية وحضر مراسم البروتوكول كل من الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وهدى فرج أمين عام الجامعة والدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ومستشارى رئيس الجامعة للشئون الهندسية بقيادة الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية و الدكتور باسم الهادي والدكتور إيهاب لطفي .

ومن جهته أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن توقيع كلية الصيدلة بالجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة الصيادلة بالشرقية بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن إدارة الجامعة تحرص على تحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى دعم و تعزيز أواصر التعاون و العمل المشترك مع كافة المؤسسات و النقابات الطبية والبحثية وفتح آفاق جديد في مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يساهم في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع، و المنافسة في مجالات العمل الصيدلي على كافة المستويات وتطويرها وفق أحدث المستجدات الصيدلية، إضافة إلى العمل على تنمية قدرات وخبرات الجيل الجديد من الصيادلة قادر على المساهمة في التنمية محلياً وعالمياً.

وقال مندور، إنه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع نقابة الصيادلة بالشرقية حيث وقعت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة ممثلاً عن الكلية والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية ممثلاً عن النقابة .

وصرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعقيباً على توقيع بروتوكول التعاون أنه قد شُرف بعمادة كلية الصيدلة جامعة قناة السويس لافتاً إلى أن الكلية حصلت علي الإعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة و الأعتماد عام 2018 و تتميز بجودة العملية التعليمية و البحث العلمي بها كما تمتلك بنية تحتية متميزة ومصنع للأدوية تؤهلها لإحتلال الصدارة بين نظيراتها ومن جانب أخر فإن نقابة صيادلة الشرقية تعمل على الإرتقاء بمهنة الصيدلة ورفع المستوى العلمى ، والمهنى للصيادلة و المشاركة فى دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية،كما تحرص علي ربط البحوث العلمية والصيدلية بواقع الإنتاج ولذا فبرتوكول التعاون بين الطرفين يعد فرصة متميزة للطرفين

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة ممثلاً عن الكلية أن هذا البروتوكول يهدف إلى رفع درجة التعاون العلمي بين الطرفين والمساهمة في تطوير كفاءة الخريج من طلاب مرحلة البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا حيث يتم منح الصيادلة المقيدين بنقابة صيادلة الشرقية ببرامج الدراسات العليا المهنيه خصم قدرة 35 % من الرسوم الدراسية بشرط ألا يقل عدد المجموعة عن 10 أفراد ويتقدموا في نفس الفصل الدراسي و ذلك طبقاً للائحه المالية و الإدارية لبرامج الدراسات العليا المهنية و المعتمدة في مجلس الجامعة بتاريخ 28فبراير 2022.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية ممثلاً عن النقابة أن البروتوكول يتيح فرص لتدريب طلاب مرحلة البكالوريوس و طلاب الدراسات العليا من خريجي كلية الصيدلة- جامعة قناة السويس بالإضافة إلي السعي لتطوير الخدمات الصحية و تدعيمها كما يحق لكل من الطرفين الإستفادة من الخبرات لديهم بشكل إحترافي.



بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة القناة ونقابة الصيادلة (1)



بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة القناة ونقابة الصيادلة (2)



بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة القناة ونقابة الصيادلة (3)



بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة القناة ونقابة الصيادلة (4)



بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة القناة ونقابة الصيادلة (5)



بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة القناة ونقابة الصيادلة (6)



بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة القناة ونقابة الصيادلة (7)