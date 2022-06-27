محافظ الإسكندرية: نسعد باستضافة أبناءنا من ذوي الهمم من جميع المحافظات

الإسكندرية جاكلين منير

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وسط أبناءه من ذوي الهمم على شاطىء المندرة المجاني، وذلك تلبية لمطالب رابطة ذوى الهمم بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة باستضافتهم بشاطىء المندرة المجاني .



رحب المحافظ بأبناءه من ذوي الهمم من محافظة البحيرة على أرض الإسكندرية، وأكد أن المحافظة تسعد باستضافة أبناءنا من ذوي الهمم من جميع محافظات الجمهورية على شاطىء ذوي الهمم بالمندرة المجاني والذي يعد الشاطىء الوحيد على مستوى محافظات.



وأوضح المحافظ، أنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.









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