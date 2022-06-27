مجموعة الدول السبع تعلن عن خطة لحظر واردات الذهب الروسي

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أعلنت مجموعة السبع حظر وارداتها من الذهب الروسي في محاولة لضرب قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقالت المملكة المتحدة إن الإجراء "سيضرب قلب آلة بوتين الحربية"، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن تفاصيل الحظر في الوقت الذي اجتمعت فيه دول مجموعة السبع في بافاريا يوم الأحد حيث من المقرر أن تهيمن الحرب الروسية على أوكرانيا على القمة.

واقترح بايدن أن تنضم دول مجموعة السبع الأخرى - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا - إلى الحظر.

وسيناقش القادة في القمة استراتيجيات لتأمين إمدادات الطاقة ومعالجة التضخم، بهدف منع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا من تقسيم التحالف العالمي الذي يعمل على معاقبة موسكو.

وحثت وزيرة الخارجية ليز تروس ونظيرها الأوكراني دميترو كوليبا العالم الحر على تجاهل "الأصوات الانهزامية" التي تقترح "البيع" من أجل "نهاية سريعة للرعب المستمر" للحرب.