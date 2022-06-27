لجنة من الصحة تكشف طبيبا مزيفا بقنا مازال طالبا يدرس في أوكرانيا

كشفت لجنة وزارية من وزارة الصحة والسكان، واقعة انتحال طالب يدرس بالفرقة الثالثة بدولة أوكرانيا، لصفة طبيب يعمل داخل قسم الاستقبال بمستشفى أبوتشت المركزي.
وقال مصدر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، إن اللجنة بدأت جولاتها التفتيشية في تفقد مستشفى أبوتشت المركزى، وعند المرور على المستشفى، تبين تواجد طبيب داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، وعندما أثار شكوك اللجنة، طلبت بطاقة هويته الشخصية والكارنيه الخاص به، ليتبين أن ليس طبيبًا مقيدًا في سجلات المستشفى أو وزارة الصحة الصحة ومديرية الصحة بقنا.
وأضاف المصدر، أنه تبين أنه طالبًا يدرس الطب بدولة أوكرانيا وتحديدًا بالفرقة الثالثة، وكان يتواجد داخل قسم الاستقبال بالمستشفى من أجل توقيع الكشف الطبي على المواطنين والمرضى، فيما قد حررت اللجنة محضر إثبات حالة بالواقعة، تمهيدًا لإبلاغ الجهات المختصة ووزارة الصحة والسكان.
لجنة من الصحة تكشف طبيبا مزيفا بقنا مازال طالبا يدرس في أوكرانياالإثنين، 27 يونيو 2022 01:57 م
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كشفت لجنة وزارية من وزارة الصحة والسكان، واقعة انتحال طالب يدرس بالفرقة الثالثة بدولة أوكرانيا، لصفة طبيب يعمل داخل قسم الاستقبال بمستشفى أبوتشت المركزي.
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