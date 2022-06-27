كيف تجاوزت صادرات مصر لدول السبع الصناعية حاجز 9 مليارات دولار فى عام واحد؟

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، والتى حققت زيادة بنسبة 64.9% خلال عام 2021، مقارنة بعام 2020.

ويعرض "اليوم السابع" ملخص صادرات مصر إلى مجموعة الدول السبع وفقا لما يلي:

سجلت الصادرات المصرية إلى مجموعة السبع 9.8 مليار دولار، مقابل 6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة 3.8 مليار دولار.

جـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيراداً من مصر خلال عام 2021، بـ2.8 مليار دولار.

جاءت أمريكا فى المركز الثانى بـ2.5 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثـم فرنسا 1.1 مليار دولار، ثـم ألمانيا 848.2 مليون دولار، ثم كندا 825.9 مليون دولار، وأخيراً اليابان 549.8 مليون دولار.

ارتفعت الواردات المصرية من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتصل إلى 17.7 مليار دولار، مقابل 16.4 مليار دولار عام 2020 بزيادة 1.3 مليار دولار.

تصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى تصديراً لمصر، بـ6.1 مليار دولار.

جاءت ألمانيا فى المركز الثانى بـ4 مليارات دولار، ثم إيطاليا 3 مليارات دولار، ثم فرنسا 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، ثم اليابان 935.9 مليون دولار، وأخيراً كندا 296.1 مليون دولار.

27.5 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية، مقابل 22.4 مليار دولار عام 2020 بزيادة 5.1 مليار دولار.

ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 2.5 مليار دولار العام المالى 2020/2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة ارتفاع 35.2%.

تصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى فى قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالى 2020/2021، بقيمة 1.4 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 687.5 مليون دولار.

19.9 مليار دولار قيمة استثمارات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بمصر بالعام المالى 2020/2021، مقابل 15.7 مليار دولار العام المالى 2019/2020 بزيادة 4.2 مليار دولار، والمملكـة المتحـدة الأولى بـ9.8 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ9.2 مليار دولار.