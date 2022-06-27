غلق صيدلتين ومقهى وإعدام لانشون منتهى الصلاحية فى حملة غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية بقيادة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المصانع بالمنشية الجديدة وبنطاق حى غرب حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن غلق 2 صيدلية ومقهى وتحرير 28 محضرا وإعدام 60 كيلو لانشون واخذ عينات جبنه للتأكد من صلاحيتها وذلك فى إطار الاهتمام بصحه وأمن وسلامه المواطنين وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب حمله مكبره للتفتيش على المصانع والمنشآت بالمنشية الجديدة وبنطاق الحي.

وقامت بالتفتيش على مصنع للجبنة بالمنشية الجديدة مدينة الحرفيين المنطقة الصناعية الثانية وتم تحرير محاضر أمن صناعى، صحة، تموين، شئون بيئة، رصد بيئى حى، حماية مستهلك وتم أخذ عينات من الجبنة الرومى والجبنة البيضاء وتم أخذ تعهد واقرار بتلافى الملاحظات وعدم التصرف فى المنتجات أو نقلها أو تغيرها أو وضع اى بيانات عليها الا بعد صدور قرار بشأنها وصدور نتيجة العينات.

وفى السياق ذاته تم التفتيش على مصنع لقطع غيار وزيوت السيارات وتم تحرير محاضر أمن صناعى وتموين لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد من المنتجات لحين التأكد من مصدرها وبلد المنشأ، كما تم التفتيش على 4 صيدليات وتم غلق 2 صيدليه لعدم وجود صيدلي.

كما أسفرت الحملة عن غلق مقهى وإعدام 60 كيلو لانشون وتحرير 28 محضرا وهم: 6 محاضر أمن صناعى، 2 رصد بيئى حى، محضر صحة، محضر رصد بيئى محافظة، 6 محضر قوى عاملة، 6 محاضر تموين، 2 محضر صيدلة، 3 شئون بيئة حى، محضر جهاز حماية المستهلك.

وقد جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحى والمتابعة الميدانية واشغال الطريق والرقابة والرصد البيئى وشئون البيئة ورخص المحلات بالحى والصحة والطب البيطرى والأمن الصناعى والتموين والطب البيطرى والتفتيش الصيدلى والرصد البيئى بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك والصرف الصحى.

وأكدت سحر شعبان بانه لا تهاون فى مواجهة اى مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حى غرب لفرض الانضباط.