ضبط 18 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1545) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (7 طن "مكرونة") ، (451) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (47,668 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر– فول- زيت طعام – لحوم - أعلاف" – 45336 قطعة "مستلزمات طبية – إكسسوار محمول" - 31 عبوة سجائر) وكذا (608) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 166 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 2 قضية بيع بأزيد من السعر – 152 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 122 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 40 قضية توقف عن الإنتاج– 110 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (5٫200 طن دقيق بلدى مدعم – 110 رغيف) ، وكذا (9) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3,600 طن "أسمدة مدعمة"– 400 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (62,118 طن – 45336 قطعة "مستلزمات طبية – إكسسوار محمول" - 31 عبوة سجائر "– 400 إسطوانة بوتاجاز)، و كان أبرزها ضبط (11٫63 طن "أرز أبيض - زيت طعام – سكر حر – دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة .

وتمكنت الجهود من ضبط (10٫59 طن "أرز أبيض - زيت طعام – مكرونة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط ( 7 طن "مكرونة") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى ، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (45000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفاز طبى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة ، وضبط (1,95 طن "دواجن كاملة – مفروم لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القليوبية ، وضبط (8,5 طن "سكر حر - مخبوزات") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (4 طن "زيت طعام ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية .

ونجحت الجهود في ضبط ( 6 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية وضبط ( 3 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (18 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (قائد السيارة حال سيره بمحافظة الشرقية) لتجميعه كمية قدرها (9طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ لتخزينه كمية قدرها (8,4 طن " أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وكذا تجميعه كمية قدرها (1,6 طن "أسمدة زراعية مُدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر كما تم ضبط (19) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (178,200) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (498 قطعة "41 قطعة صوتية – 106 قطعة ضوئية – 351 ملصق").