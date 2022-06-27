ضبط فنى فلاتر استولى 1.2 مليون جنيه من 5 أشخاص بقصد توظيفها بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة من ضبط فنى فلاتر مياه لقيامه بالنصب والاحتيال على 5 مواطنين والاستيلاء منهم على مليون و200 ألف جنيه لتوظيفها فى تجارة الفلاتر إلا أنه لم يف بوعده.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يفيد بورود محضر لمركز سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمود م م 29 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج و" 4 " أخرين بتضررهم من المدعو سامى ا خ ا 36 سنة فنى صيانة فلاتر مياه ويقيم بذات الناحية لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها "1.200.000 " مليون ومائتين ألف جنيهاً لتوظيفها فـى مجال تجارة فلاتر المياه من خلال المخزن الخاص به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.