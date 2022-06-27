ضبط المتهمين بقتل شاب وإصابة والدته وشخص آخر خلال مشاجرة بقليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بقتل شاب وإصابة والدته وشخص آخر خال تدخله للدفاع عنها بطلق ناري إثر مشاجرة بمنطقة سيدى عبدالرحمن،د بدائرة قسم شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة التحقيق بقليوب قد قررت التصريح بدفن جثة شاب عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعى وطلبت تحريات مباحث القسم حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت سرعة ضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة.

وأكد شهود عيان فى الواقعة، إن المتهمين شقيقين وهما جيران للمجنى عليه والمصابين، وهربا بعد الحادث، حيث حدثت مشادة كلامية بين شقيق المجنى عليه وأحد المتهمين تطورت إلى مشاجرة، ولدى تدخل المجنى عليه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بسكتة قلبية.

وأضاف شهود العيان، أن شقيق المتهم الأول قام هو الآخر بإطلاق عدة أعيرة نارية وأصاب والدة المجنى عليه فى قدمها، كما أصاب شخصا آخرا أثناء تدخله للدفاع عن المجنى عليها، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما فر المتهمان هاربين من مكان الحادث.

وأكد جيران المجنى عليه، أن المتوفى شاب متزوج ولديه طفلة تدعى "آيسل"، وأن زوجته حامل فى طفلهما الثانى، ووالدته المصابة مريضة سكر، وأن إصابتها بالخرطوش فى قدميها سيؤدى إلى بتر ساقها، نظرا لأنها سيدة كبيرة فى السن، كما أن والد المجنى عليه مريض وملازم الفراش لإصابته بجلطة، مطالبين بضرورة القصاص من المتهمين الذين هربوا من مكان الواقعة فور ارتكاب الجريمة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب، يفيد حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة سيدى عبد الرحمن بقليوب البلد، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى "طاهر مرعي" إثر أزمة قلبية فى مكان الحادث.

وأضافت التحريات أن مرتكبى الواقعة شقيقين وهما جيران المجنى عليه، وأطلقا عددا من الأعيرة النارية على المجنى عليه وأسرته، وأصيبت والدته بطلق نارى فى القدم وأصيب أحد الجيران، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم.