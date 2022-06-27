اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود هامشي للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:29 ص
صعود هامشي للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين،إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 9446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1697 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3818 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2627 نقطة.
 
 

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة



الموضوعات المتعلقة

أخبار البورصة اليوم الأحد 26-6-2022

الأحد، 26 يونيو 2022 11:00 م

أخبار البورصة اليوم الخميس 23-6-2022

الخميس، 23 يونيو 2022 10:00 م

أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-6-2022

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:00 م

أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 21-6-2022

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:00 م

أخبار البورصة اليوم الإثنين 20-6-2022

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة