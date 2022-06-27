صعود هامشي للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين،إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 9446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1697 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3818 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2627 نقطة.