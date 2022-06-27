رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية: لا شكوى من امتحان الاستاتيكا للقسم العلمى

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية صباح اليوم الاثنين سير لجنة فتيات الغردقة للشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى؛ للاطمئنان على انضباط اللجان والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات؛ ورافقه خلال جولته التفقدية محمد التركى مدير مكتب وكيل الوزارة.



واطمأن رئيس الإدارة المركزية على انتظام سير الامتحانات وعلى مستوى الامتحان ومطابقته للمناهج المقررة وأنه لا توجد شكوى من الطلاب، كما حث الطلاب بالتركيز وبذل أقصى الجهود لتحصيل أعلى الدرجات متمنيا لهم النجاح والتميز الدائم.



وكان تفقد الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ويرافقه محمد التركى مدير مكتب وكيل الوزارة، امس الشهادة الثانوية الأزهرية بسفاجا، حيث أدى طلاب القسم الأدبى امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الانجليزية.



وقد اطمأن على مستوى الامتحان ومطابقته للمناهج المقررة؛ كما أثنى فضيلته على حسن انتظام اللجان والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء الهادئة للطلاب ، وأكد أنه لا توجد أى شكوى من الامتحانات وأنها تسير بهدوء واستقرار.