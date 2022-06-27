رئيس المخابرات الأوكرانية: الانسحاب من سيفيرودونتسك خطوة تكتيكية

وكالات

قال رئيس المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن انسحاب القوات الأوكرانية من سيفيرودونتسك بعد أسابيع من القتال ضد القوات الروسية في المدينة الواقعة شرق البلاد، كان قرارًا صحيحًا وخطوة "تكتيكية" لتجنب تكرار حصار مصنع "آزوفستال" المأساوي في ماريوبول.



وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نشرت اليوم الإثنين، أوضح بودانوف أن الأمر بالانسحاب يوم الجمعة الماضي جاء بسبب الدمار الذي لحق بالمدينة بعد أسابيع من تعرضها لنيران المدفعية الروسية الثقيلة.



وأضاف أنه لذلك "تحركت القوات الأوكرانية إلى مناطق مرتفعة" غربًا عبر نهر سيفيرسكي دونتس لتتمركز في مدينة ليسيتشانسك والمناطق المحيطة بها.

وقال إن هذا الانسحاب سيجعل من "الصعب للغاية" على القوات الروسية المتمركزة على الضفة الشرقية للنهر أن تعبر النهر وتتقدم، لاسيما عبر المرتفعات، نحو ليسيتشانسك.



وأكد أنه لكي تنتصر بلاده في الحرب فإنها بحاجة إلى زيادة إمدادات الأسلحة "أكثر من. . . الأمس أو أمس الأول".



وشدد بودانوف أن على الغرب تقديم المساعدة "بجدية أكبر" وإلا فإن الحرب ستمتد لفترة أطول وستكون تكلفتها أعلى بالنسبة لأوكرانيا والعالم، لافتًا إلى أن "أولى علامات المجاعة في إفريقيا" أصبحت جلية بسبب الحصار البحري الروسي المفروض على موانئ البحر الأسود والذي يمنع شحن الحبوب إلى المستوردين المعرضين للخطر.



وأشار إلى انفجار سيارتين مفخختين في منطقة خيرسون أسفرتا عن مقتل مسؤول إقليمي عينته القوات الروسية، إلى جانب الإبلاغ عن استهداف مصافي نفط ومستودعات وقود ومنشآت عسكرية داخل الأراضي الروسية بضربات طائرات بدون طيار وصواريخ في الأسابيع الماضية.



وقال بودانوف إن مثل هذه الهجمات وأعمال التخريب "تحدث في كل مكان، وقد نفّذت وستنفّذ في روسيا وأماكن أخرى كثيرة"، لكنه رفض توضيح ما إذا كانت السلطات الأوكرانية تقف وراء هذه الأحداث.