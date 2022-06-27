دراسة: الفيروسات تظل معدية لـ3 أيام في المياه لالتصاقها بجزيئات البلاستيك

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن باحثين توصلوا إلى أن الفيروسات الخطيرة يمكن أن تظل معدية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام فى المياه العذبة عن طريق الالتصاق بالبلاستيك.

وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور على الفيروسات المعوية التى تسبب الإسهال واضطرابات المعدة ، مثل فيروس الروتا ، تعيش فى الماء عن طريق الالتصاق باللدائن الدقيقة ، وهى جزيئات بلاستيك صغيرة يقل طولها عن 5 مم. ووجد باحثو جامعة "ستيرلنج" أنها لا تزال معدية ، وتشكل مخاطر صحية محتملة.

وقال البروفيسور ريتشارد كويليام ، الباحث الرئيسى فى المشروع فى جامعة ستيرلنج: "وجدنا أن الفيروسات يمكن أن تلتصق باللدائن الدقيقة وهذا يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة فى الماء لمدة ثلاثة أيام ، وربما لفترة أطول."

وقال كويليام إنه بينما أجريت الأبحاث السابقة فى أماكن معقمة ، فإن هذا هو أول بحث حول كيفية تصرف الفيروسات فى البيئة. ومع ذلك ، فقد استخدم طرقًا معملية قياسية لتحديد ما إذا كانت الفيروسات الموجودة على اللدائن الدقيقة فى الماء معدية.

وقال: "لم نكن متأكدين من مدى نجاح الفيروسات فى البقاء على قيد الحياة من خلال" التنقُّل "على البلاستيك فى البيئة ، لكنها تنجو وتظل معدية".

وخلصت النتائج ، وهى جزء من مشروع قيمته 1.85 مليون جنيه إسترلينى بتمويل من مجلس أبحاث البيئة الطبيعية يبحث فى كيفية نقل البلاستيك للبكتيريا والفيروسات ، إلى أن اللدائن الدقيقة مكنت من نقل العوامل الممرضة فى البيئة. تم نشر الورقة فى مجلة التلوث البيئي.

وقال كويليام: "كونها تظل معدية فى البيئة لمدة ثلاثة أيام ، فهذه فترة كافية للانتقال من أعمال معالجة مياه الصرف الصحى إلى الشاطئ العام".

وقال أن محطات معالجة مياه الصرف الصحى غير قادرة على التقاط المواد البلاستيكية الدقيقة. "حتى لو كانت محطة معالجة مياه الصرف الصحى تبذل كل ما فى وسعها لتنظيف مخلفات الصرف الصحى ، فإن المياه التى يتم تصريفها لا تزال تحتوى على جزيئات بلاستيكية دقيقة ، والتى يتم نقلها بعد ذلك إلى أسفل النهر ، إلى المصب وتنتهى على الشاطئ."

وأوضح أن هذه الجزيئات البلاستيكية صغيرة جدًا بحيث يمكن أن يبتلعها مرتادو الشواطئ.