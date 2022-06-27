اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 09:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حاكم لوغانسك الأوكرانية: مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 فى قصف روسى على ليسيتشانسك

الإثنين، 27 يونيو 2022 09:22 م
حاكم لوغانسك الأوكرانية: مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 فى قصف روسى على ليسيتشانسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد حاكم لوغانسك الأوكرانية، مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 جراء قصف روسى على ليسيتشانسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تصفية 14 أجنبيا متورطين فى تعذيب وقتل وحشى لجنود روس فى أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الإثنين أن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية مجموعتى تخريب واستطلاع، تضم 14 أجنبيا، على بعد ثلاثة كيلومترات من مصفاة "ليسيتشانسك" فى إقليم لوجانسك.

وأوضحت الوزارة، أن المجموعة الأولى تتألف من مواطنين من دول أوروبية مختلفة، فيما ضمت المجموعة الثانية مرتزقة من جورجيا فقط كانوا جزءا مما يسمى بـ"الفيلق الجورجي"، حيث تم التأكيد أن هذا الفيلق يضم فى صفوفه مرتزقة ومجرمين.

وأشارت الوزارة إلى أنها تمتلك كامل المعلومات والتفاصيل عن كل مرتزق متورط فى الإساءة والتعذيب والقتل الوحشى للجنود الروس فى شهر مارس الماضى بأوكرانيا.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة