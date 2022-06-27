حاكم لوغانسك الأوكرانية: مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 فى قصف روسى على ليسيتشانسك

كتب أحمد عرفة

أكد حاكم لوغانسك الأوكرانية، مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 جراء قصف روسى على ليسيتشانسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تصفية 14 أجنبيا متورطين فى تعذيب وقتل وحشى لجنود روس فى أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الإثنين أن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية مجموعتى تخريب واستطلاع، تضم 14 أجنبيا، على بعد ثلاثة كيلومترات من مصفاة "ليسيتشانسك" فى إقليم لوجانسك.

وأوضحت الوزارة، أن المجموعة الأولى تتألف من مواطنين من دول أوروبية مختلفة، فيما ضمت المجموعة الثانية مرتزقة من جورجيا فقط كانوا جزءا مما يسمى بـ"الفيلق الجورجي"، حيث تم التأكيد أن هذا الفيلق يضم فى صفوفه مرتزقة ومجرمين.

وأشارت الوزارة إلى أنها تمتلك كامل المعلومات والتفاصيل عن كل مرتزق متورط فى الإساءة والتعذيب والقتل الوحشى للجنود الروس فى شهر مارس الماضى بأوكرانيا.