توريد 234 ألف و818 طن قمح لصوامع كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.
أوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم توريد 234 ألف و818 طن و 93كيلو قمح ، مناشداً المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
توريد 234 ألف و818 طن قمح لصوامع كفر الشيخالإثنين، 27 يونيو 2022 10:34 ص
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.
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