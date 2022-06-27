تنفيذ 6 مشروعات خدمية بمدن صان الحجر والقرين ومنشأه أبو عمر بتكلفة 889 مليون جنيه

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تنفيذ 6 مشروعات خدمية وتنموية بمدن صان الحجر والقرين ومنشأه أبو عمر بقطاعات ( الصرف الصحي – الطرق) وبتكلفة مالية بلغت 889 مليون و 28 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ مشروعين بقطاع الصرف الصحي بمدينة صان الحجر بتكلفة مالية بلغت 715 مليون جنيه شملت تنفيذ مشروع إنشاء محطة مياه البكارشة بطاقة استيعابية 51 ألف م3 / اليوم وبتكلفة مالية 350 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 90 % وخط المياه العكرة 96% واعمال الكهروميكا 85 %.

و مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي صان الحجر بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 / اليوم ضمن بروتوكول بقيمة 365 مليون جنيه , حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 90 % والشبكات 85% وخطوط الطرد 80 %.

ولحماية جسر مصرف رمسيس من الانهيار وتهيئة الطريق أمام عبور السيارات والمارة بنطاق مركزي صان الحجر والحسينية أوضح محافظ الشرقية أنه جاري إنشاء حائط ساند علي جسر المصرف بطول 1 كم وبتكلفة 4 مليون و 718 ألف جنيه.

أضاف محافظ الشرقية أنه جاري تركيب محول متنقل لإطلاق التيار الكهربي بموزع كهرباء صان الحجر ذو الجهد المتوسط لضمان إنتظام وإستقرار التيار الكهربائي بالمدينة حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 100 % والشبكات 100 % والتركيبات 90 %.

ولضمان توصيل مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي مدينة منشأه أبو عمر أشار محافظ الشرقية إلى أنه جاري إنشاء محطة معالجة ومحطة رفع بطاقة تصميمية 10 / 15 ألف م3 / اليوم وبتكلفة 150 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفذ الشبكات 75 % والأعمال 35 % وخطوط الطرد 80 %.

ولتهيئة الطرق الداخلية أمام عبور السيارات والمواطنين بمدينة القرين أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال رصف شارع الديار الشامية مع تقاطع شارع الجامعة وصولاً لتقاطع شارع السادات بطول 2 كم وبتكلفة 3.31 كم.