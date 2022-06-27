تراجع الأسهم السعودية بجلسة الإثنين.. وصعود الإمارات والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.74% خاسرًا 85.75 نقطة ليغلق عند مستوى 11427.26 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفعت بورصتي الإمارات والبحرين.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.74% خاسرًا 85.75 نقطة ليغلق عند مستوى 11427.26 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.1% خاسرًا 433.38 نقطة ليغلق عند مستوى 20248 نقطة، وبلغ حجم التداول 189.5 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.46%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.47%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.10%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.86%، 1.83%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.54%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.32%، فيما ارتفعت قطاعات تجزئة الأغذية، والأدوية، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.4%، 0.37%، 0.15%، على التوالي.

وقفز 49 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العمران" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 4.62%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 2.97%، وتراجع 162 سهمًا على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 10%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.92%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم "رتال" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 518.3 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحًا 2.77 نقطة ليغلق عند مستوى 7331.75 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحًا 6.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8131.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسرًا 7.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5686.77 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% خاسرًا 15.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5922.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 244.8 مليون سهم بقيمة 43.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 4.49%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.6%، ثم قطاعي البنوك، والتأمين بنسبة 0.3%، 0.29%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%.

بورصة دبي

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.48% رابحًا 15.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3217.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 58.5 مليون سهم محققة ما قيمته 143.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3649 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 13.49%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.73%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.49%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاعي العقارات والمرافق العامة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 0.22%.

وقفز 18 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.88%، وتراجعت 8 أسهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.30%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.92%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.4 مليون ورقة بقيمة 38.5 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.348% رابحًا 24.34 نقطة ليغلق عند مستوى 9209.73 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.956 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 189.2 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 10244 صفقة.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.48%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.17%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 1.27%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أيه اس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 5.03%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 4.41%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 3.82%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 8.5%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 7.41%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 6.73%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 322 مليون درهم.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.06% رابحًا 1.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1810.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 756.2 ألف سهم بقيمة 343.5 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 13.77% مدفوعًا بصعود سهمي بنك البحرين والكويت، والبنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، 0.6%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 62.05% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.78%، وشركة مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.45%، وهبط سهمي بنك السلام، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.21%، 0.48%، على التوالي.