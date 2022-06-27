اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 09:22 م
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بسبب فوضى المطارات.. إلغاء 740 رحلة طيران فى أمريكا وتوقعات بإلغاء 2240

الإثنين، 27 يونيو 2022 09:21 م
بسبب فوضى المطارات.. إلغاء 740 رحلة طيران فى أمريكا وتوقعات بإلغاء 2240 مطار نيوريورك
كتبت: نهال أبو السعود

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تم إلغاء ما لا يقل عن 744 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة بعد ظهر يوم الاثنين ، وفقًا لموقع مختص ‏بتتبع الرحلات الجوية في أعقاب فوضي المطارات خلال عطلة نهاية أسبوع أخرى مع إلغاء أكثر من ‏‏1500 رحلة طيران محلية يومي السبت والأحد.‏
 
بحسب بيانات ‏flight aware‏ ألغت شركة دلتا وحدها ما لا يقل عن 214 رحلة يوم الاثنين ، أو 7% من ‏عملياتها ، بينما ألغت يونايتد ‏‎122‎‏ رحلة وألغت شركة أمريكان إيرلاينز ‏‎62‎‏ رحلة. ‏
 
قال متحدث باسم شركة دلتا إيرلاينز: "تواصل فرق دلتا الإدارة بأمان من خلال العوامل المركبة التي تؤثر ‏على عملياتنا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك الغيابات غير المجدولة الأعلى من المخطط لها في بعض ‏مجموعات العمل لدينا ، والطقس ، وقيود التحكم في الحركة الجوية الرحلة هي دائمًا الملاذ الأخير لدينا ، ‏ونحن نعتذر بصدق لعملائنا عن أي تعطيل لخطط سفرهم ".‏
 
يحذر الخبراء من أنه سيكون صيفًا مليئًا بالسفر، وعلى الرغم من أن شركات الطيران تلقت 54 مليار ‏دولار من المساعدات الفيدرالية خلال ذروة كورونا إلا أن لديها الآن عددًا أقل من الموظفين مما كانت ‏عليه قبل الوباء - وخاصة الطيارين - بعد عرض عمليات الاستحواذ وحزم التقاعد المبكر لتقليص ‏الموظفين وتوفير المال. ‏
 
نتيجة لذلك ، يمكن أن تنهار العمليات بسرعة عندما يكون الطقس سيئًا أو مراكز مراقبة الحركة الجوية ‏التي تعاني من نقص الموظفين أو المرضى.‏
 
وكانت يونايتد - التي ألغت 56 رحلة يوم السبت و 70 رحلة يوم الأحد - قالت إنها ستقطع 12% من ‏رحلاتها المحلية اليومية من مركزها المزدحم في نيوارك. ‏
 
 

الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

فوضي المطارات

مساعدات كورونا



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