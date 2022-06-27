بسبب فوضى المطارات.. إلغاء 740 رحلة طيران فى أمريكا وتوقعات بإلغاء 2240

تم إلغاء ما لا يقل عن 744 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة بعد ظهر يوم الاثنين ، وفقًا لموقع مختص بتتبع الرحلات الجوية في أعقاب فوضي المطارات خلال عطلة نهاية أسبوع أخرى مع إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران محلية يومي السبت والأحد.
بحسب بيانات flight aware ألغت شركة دلتا وحدها ما لا يقل عن 214 رحلة يوم الاثنين ، أو 7% من عملياتها ، بينما ألغت يونايتد 122 رحلة وألغت شركة أمريكان إيرلاينز 62 رحلة.
قال متحدث باسم شركة دلتا إيرلاينز: "تواصل فرق دلتا الإدارة بأمان من خلال العوامل المركبة التي تؤثر على عملياتنا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك الغيابات غير المجدولة الأعلى من المخطط لها في بعض مجموعات العمل لدينا ، والطقس ، وقيود التحكم في الحركة الجوية الرحلة هي دائمًا الملاذ الأخير لدينا ، ونحن نعتذر بصدق لعملائنا عن أي تعطيل لخطط سفرهم ".
يحذر الخبراء من أنه سيكون صيفًا مليئًا بالسفر، وعلى الرغم من أن شركات الطيران تلقت 54 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية خلال ذروة كورونا إلا أن لديها الآن عددًا أقل من الموظفين مما كانت عليه قبل الوباء - وخاصة الطيارين - بعد عرض عمليات الاستحواذ وحزم التقاعد المبكر لتقليص الموظفين وتوفير المال.
نتيجة لذلك ، يمكن أن تنهار العمليات بسرعة عندما يكون الطقس سيئًا أو مراكز مراقبة الحركة الجوية التي تعاني من نقص الموظفين أو المرضى.
وكانت يونايتد - التي ألغت 56 رحلة يوم السبت و 70 رحلة يوم الأحد - قالت إنها ستقطع 12% من رحلاتها المحلية اليومية من مركزها المزدحم في نيوارك.
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