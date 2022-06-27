"اليوم السابع" يفوز بجائزة مسابقة منظمة العمل الدولية حول مكافحة عمل الأطفال

كتبت ـ آية دعبس

فاز "اليوم السابع" ، بجائزة مسابقة مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لوسائل الإعلام المحلى 2021 ، حول مكافحة عمل الأطفال فى مصر، التى تم تنظيمها فى إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى أفريقيا"، وقد فاز الزميل محمود راغب بأفضل تناول إعلامى لرفع الوعى حول قضية عمل الأطفال فى مصر، عن موضوعه بعنوان.. "حكاية منتصر" صاحب الـ12 عاما فى المدرسة صباحا وتاجر بعد الظهر.

جاء ذلك خلال افتتاح احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، في إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"، والتي تنفذها منظمة العمل الدولية بمشاركة وزارتي القوى العاملة والتضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ( 2018-2025).

وتناول التقرير الفائز، قصة طفل لم يتجاوز الـ12 عاما من عمره، ولكنه تحمل المسئولية منذ الصغر، حتى أصبح يذهب إلى المدرسة فى الصباح الباكر ويعود للمذاكرة وإنهاء واجباته المدرسية، وبعدها يخرج لبيع "المناديل" بأحد المواقف، وبذلك جعل لنفسه نصيبا من اسمه "منتصر" ، حيث انتصر بذلك على ظروف وأعباء الحياة التى فرضت عليه منذ الصغر ليكون سندا لأسرته .

"ربنا اللى عالم بيا وأنا راضى"، بهذه الكلمات، بدأ "منتصر" صاحب الـ12 عاما، حديثه لليوم السابع، حيث أكد أنه خرج للدنيا ولم يجد والده ووجد نفسه يحمل على عاتقه جزء من مسئولية مصاريف البيت.

وأضاف صاحب الـ12 عاما قائلا: "بأشتغل عشان أساعد أمى وجدتى وكمان عشان اختى تكمل تعليمها" ، موضحا أنه يبدأ يومه منذ الصباح الباكر بالذهاب للمدرسة وبعدها يعود لتناول الغداء ويتحرك بعدها لأحد المواقف بمحافظة الفيوم لبيع المناديل ويعود مع نهاية اليوم للانتهاء من واجباته المدرسية والمذاكرة.