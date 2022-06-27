اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المغرب يحبط عملية جماعية للهجرة عبر تسلق الحاجز الفاصل بين مدينتي تطوان وسبته

الإثنين، 27 يونيو 2022 01:00 ص
المغرب يحبط عملية جماعية للهجرة عبر تسلق الحاجز الفاصل بين مدينتي تطوان وسبته الشرطة المغربية - أرشيفية
أ ش أ

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تمكنت سلطات الأمن المغربي بمدينة تطوان من إحباط مخطط لتنظيم عملية جماعية للهجرة غير المشروعة عن طريق الاقتحام وتسلق الحاجز الفاصل بين تطوان وسبتة.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، أن العمليات الأمنية التي جرت أسفرت عن ضبط 59 شخصا من راغبي الهجرة غير المشروعة، جميعهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كما تم العثور بحوزة البعض منهم على معدات حديدية تمت صناعتها خصيصا لاستخدامها في عمليات الاقتحام والتسلق في إطار عمليات الهجرة غير المشروعة.

وأضاف البيان بأنه تم إجراء التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا ضبط كافة المتورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة الضالعين في هذه القضية.

 


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