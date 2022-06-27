اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 01:43 م
أكرم القصاص
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الرئيس الروسى يعتزم زيارة طاجيكستان وتركمانستان

الإثنين، 27 يونيو 2022 01:36 م
الرئيس الروسى يعتزم زيارة طاجيكستان وتركمانستان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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ذكرت قناة "روسيا 1" أنه من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة خارجية يزور خلالها طاجيكستان وتركمانستان، وذلك في أول رحلة خارجية يقوم بها منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي.

 

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يلتقي بوتين خلال جولته مع الرئيس الطاجيكي إمام على رحمون في العاصمة دوشانبي، كما سيحضر في عاصمة تركمانستان عشق آباد، قمة زعماء دول منطقة بحر قزوين.

 

وأضافت أنه بعد عودته إلى موسكو سيجري مباحثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

 


روسيا

بوتين

طاجيكستان

بحر قزوين

اندونيسيا



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