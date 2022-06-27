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الرئيس الجزائري: السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها بعد الهزة الأرضية

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:00 ص
الرئيس الجزائري: السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها بعد الهزة الأرضية زلزال الجزائر
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر بعد الهزة الأرضية في وهران، وقال الرئيس تبون في نص التغريدة: "السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة الأرضية."

وأضاف الرئيس الجزائري، قائلا: "شكرا لكم على تشريفكم للجزائر، وعلى كل ما قدمتموه لضيوفها."

وللإشارة، سجلت مساء الأحد في حدود الساعة 20 و17د، هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على سلم ريشتر بولاية وهران.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 12 كم شمال قديل بولاية وهران.

 

تغريدة الرئيس الجزائري
تغريدة الرئيس الجزائري

 

زلزال الجزائر
زلزال الجزائر

 


زلزال الجزائر

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الجزائر

وهران

زلزال وهران



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