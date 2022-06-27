الدفاع المدني الإيطالي: إعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف خلال أسبوعين

فاطمة شوقى

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالي بعزمها إعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف خلال أسبوعين، وقال رئيس الدفاع المدني، فابريتسيو كورتشو، إنه "لإعلان حالة الطوارئ، من المهم فهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من حالة الطوارئ نفسها".

وأضاف: "سنقوم بتحديد المعايير مع إدارات المقاطعات، وقبل كل شيء التدابير"، حسبما نقلت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وذكر كورتشو أنه "في الأيام المقبلة، أي في الأسبوعين المقبلين، ستكون لدينا إجراءات واضحة وسنكون قادرين على إعلان حالة الطوارئ".

واختتم، أنه في بعض مناطق البلاد لا يمكننا استبعاد تقنين كميات المياه، وبالتالي إغلاق التوزيع خلال ساعات النهار.

وكان وزير السياسات الزراعية الإيطالى ستيفانو باتوانيللي، شدد على ضرورة ترشيد المياه فى ضوء "نقص الموارد المائية"، وقال إن إعطاء الأولوية للاستخدامات "المدنية، الحيوانية والزراعية" ثم تأتى الصناعة.

وأضاف الوزير الايطالى : "فى الوقت الحالي" نقوم ببناء صورة واضحة عن حالة الطوارئ لتحديد المعايير، حتى لو لم يتم حل الوضع بحالة الطوارئ، إذا لم تمطر"، حسبما قالت وكالة اكى الإيطالية.

وقال وزير السياسات الزراعية الإيطالي، فى تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، أن هذه المسألة "يجب رفعها إلى مستوى مركزى لتجنب الخلافات بين المقاطعات"، مضيفاً: "يجب أن نسعى جاهدين لحل مسألة استخدام المياه هيكليًا"، وكرر التأكيد على "وجوب أن نفكر الآن بإبطاء استخدام الموارد المائية قدر الإمكان لاستخدامات أخرى غير المجال المدنى والحيواني".