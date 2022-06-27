إنشاء مزرعة نموذجية على مساحة 35 فدان بأبو زنيمة جنوب سيناء بتكلفة 15 مليون جنيه

جنوب سيناء - فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، المزرعة النموذجية التي أقامها جهاز التعمير بقرية الرملة التابعة لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء ، إن جهاز تعمير سيناء ، يحرص على التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وتوفير كافة الخدمات بها مع إستخدام أحدث الأساليب العلمية، والتكنولوجية في مجال الزراعة.

وأوضح المحافظ، أنه إنشاء هذه المزارع النموذجية داخل القرى والتجمعات البدوية، لتوفير فرص عمل لسكان هذه التجمعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وأشار المحافظ ، إلى أن مزرعة الرملة النموذجية أقيمت على مساحة 35 فدانًا، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتضم 9 صوب زراعية، 2 حوض للإستزراع السمكي، وجرى زراعتها بأشجار الزيتون، والنخل البرحي، وتخصيص مساحة لزراعة الخضروات والفاكهة المكشوفة.

وفي نفس السياق أوضح اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، أنه جاري تنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية على أرض المحافظة تقدر بمليارات الجنيهات، بهدف توطين المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم، والتحول بالمحافظة نحو الزراعة لجعلها سلة غذائية، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على توصيل كافة المرافق إلى الوديان والتجمعات البدوية التي توجد في عمق الصحراء لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح المحافظ ، أنه جرى الانتهاء من مشروع ربط الوديان والتجمعات البدوية التابعة لمدينة أبوزنيمة بشبكة الجهد الموحد بتكلفة تتعدى الـ 142مليون جنيه كمرحلة أولى، ويتضمن توصيل التيار الكهربائي لقرية الرملة، و 12تجمع بدوي تابع لها، بتكلفة 77 مليون جنيه، واطلاق التيار الكهربائي لباقي التجمعات البدوية والبالغ عددها 15تجمع ، بتكلفة 33 مليون جنيه، وجاري اليوم إطلاق التيار الكهربائي لعدد 10تجمعات أخرى ليصل إجمالي عدد التجمعات التي استفادت من المشروع 37 تجمعًا.

جاء ذلك اليوم الإثنين خلا إفتتاح محافظ جنوب سيناء محول تنظيم الجهد الكهربائي بقرية الرملة التابعة لمدينة أبوزنيمة، بحضور المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء أحمد عبد الله، رئيس مدينة أبوزنيمة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن محطة تنظيم الجهد الكهربائي تتكون من غرفة لتنظيم الجهد تحتوي على محول ذاتي بقدرة 100 أمبير، جهد 22 كيلو فونت، و2 موزع حلقي جهد 12 فونت، وخطوط تغذية هوائية، وكبلات أرضية بداية من خط الرملة القائم بالفعل مروراً ب 10 تجمعات بدوية بطول 32 كيلو متر .

وأضاف أن المحطة تتضمن أيضاً كابل قطاع 3× 150 مليمتر، بطول 6,65 كيلو، وعدد 17 محول معلق بقدرة 100 كيلو فونت، وجهد 22 كيلو فونت بمشتملاته.