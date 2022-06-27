إحالة 771 موظفا بالمنشآت الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .

وفى هذا السياق، قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بحملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإدارى بـمستشفى دمنهور التعليمى و الادارة الصحية بدمنهور ومركز الأسنان بدمنهور و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور

وأسفرت الحملة، عن ضبط 349 حالة غياب و128 حالة ترك عمل من العاملين بمستشفى دمنهور التعليمى بدون سند قانونى ، ورصد 50 حالة غياب و17 حالة ترك عمل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بدون سند قانونى .

كما تم رصد 56 حالة غياب 27 حالة ترك عمل من العاملين بمركز الأسنان بدمنهور بدون سند قانونى، وكذا تم رصد حالة ترك عمل و129 حالة غياب بالادارة الصحية بدمنهور دون سند قانونى.