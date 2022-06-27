إجراء عمليات جراحية لـ 8550 مريض خارج قوائم الانتظار بالغربية

الغربية -عادل ضرة

صرح الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية أن مستشفيات الفرع نجحت في إجراء عدد 8550 عملية جراحية بمختلف التخصصات الجراحية خلال النصف الأول من 2022.

وجاءت مستشفى مبرة المحلة على رأس المستشفيات بإجراء عدد 3345 عملية جراحية، يليها مستشفي المجمع الطبي النموذجي بعدد 3136 عملية جراحية ، فيما أجرت مبرة طنطا 2072 عملية جراحية في خدمات الأمومة والطفل.

وأوضح "جلال"، أنه تم إدخال خدمة القسطرة طوارئ لمرضى القلب في فبراير 2022، مشيرا بتجهيز رعاية متوسطة بقوة 8 أسرة إضافية لرفع الطاقة الاستيعابية لمرضى القلب والقسطرة.

وأضاف أن مستشفى المجمع الطبي بطنطا أجرت 120 قسطرة علاجية وتركيب دعامات لطوارئ مرضى القلب والقسطرة.



وكشف مدير الفرع عن تزويد مستشفى المجمع الطبي للتأمين بطنطا بـ 15 سرير رعاية مركزة و 15 مونيتور رعاية و 7 أجهزة تنفس صناعي و15 سرنجة محاليل و 2 جهاز صدمات و2 محطة مركزية، بالإضافة إلى وحدة لمناظير الجهاز الهضمى وتصوير البنكرياس والقناة الصفراوية بالمنظار ولأول مرة بمستشفى المجمع الطبي بطنطا.



بالإضافة إلي تزويد مستشفى مبرة المحلة بـ 10 أسرة رعاية مركزة و 10 مونيتور و2 جهاز تنفس صناعى، ومن المقرر بدء التشغيل لزيادة الطاقة الإستيعابية وتوفير أسرة لمرضى الرعايات المركزة والجراحات للقضاء على قوائم الإنتظار خلال الأسابيع القادمة بعد تعديل النوتة الحسابية للأحمال الكهربائية بالتنسيق مع المكتب الإستشاري وشركة الكهرباء.



يأتي هذا في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.