أوكرانيا: إصابة ثمانية أشخاص بينهم طفل فى هجوم صاروخى بمنطقة أوديسا

أ.ش.أ

أفادت تقارير أوكرانية رسمية، اليوم الاثنين، بأن ثمانية أشخاص- بينهم طفل- قد أصيبوا جراء هجوم صاروخي روسي على منطقة سكنية في منطقة أوديسا الليلة الماضية.

وذكرت قناة "أوديسا" الرسمية على موقع "تليجرام"، أن النيران اشتعلت في ثلاثة منازل خاصة ومباني خارجية بمساحة إجمالية 500 متر مربع في منطقة سكنية بإحدى قرى منطقة أوديسا؛ نتيجة إطلاق صاروخ "كروز كيه إتش-22" من طائرة معادية من طراز "تي يو-22" من منطقة القرم.

وأفاد التقرير حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية- بأن ثمانية اشخاص بينهم طفل اصيبوا بشظايا طفيفة نتيجة الانفجار ".

وأضاف أنه تم تقديم المساعدة الطبية للضحايا على الفور وتم إخماد الحريق.