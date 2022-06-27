أمريكا وتايوان تجريان أول محادثات تجارية في إطار مبادرة جديدة

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ذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية، أن الاجتماع الاول للمبادرة التجارية الأمريكية-التايوانية التي تم إطلاقها حديثا من المقرر أن يعقد اليوم الاثنين.



ووفقا لبيان مكتب الممثل التجاري الأمريكي، فإن الاجتماع المغلق ستنضم إليه نائبة الممثل التجاري الأمريكي سارة بيانكي وكبير المفاوضين التجاريين التايوانيين جون دينج.



بدوره، قال كبير مبعوثي تايوان إلى الولايات المتحدة هسياو بي خيم، إن دينج الذي يخضع حاليا للعزل في المكسيك بعد تشخيص إصابته بكوفيد هناك لن يحضر الاجتماع شخصيا ولكنه سيشارك افتراضيا بدلا من ذلك، مضيفا أن دينج كان يزور المكسيك لتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي والتبادلات بين البلدين.



وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن الجانبين سيركزان مفاوضاتهما على 11 مجالا، بما في ذلك تسهيل التجارة والممارسات التنظيمية والمعايير والشركات المملوكة للدولة والسياسات والممارسات غير السوقية فضلا عن مكافحة الفساد.



وأكد أن هناك مجالات أخرى تضم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التجارة والتجارة الرقمية والتجارة التي تركز على العمال بالإضافة لتعزيز التعاون في مجالي الزراعة والعمل المناخي.



وأوضحت الصحيفة التايوانية أنه تم إعلان إطلاق المبادرة الأمريكية-التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين في الأول من يونيو الجاري حيث تهدف لتطوير طرق ملموسة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز أولويات التجارة المتبادلة على أساس القيم المشتركة وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل لعمالنا وشركاتنا.