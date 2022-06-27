اليوم السابع
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أسباب حرمان الأبناء من الحقوق بسبب زواج الأطفال.. إنفوجراف

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:00 م
أسباب حرمان الأبناء من الحقوق بسبب زواج الأطفال.. إنفوجراف وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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نشرت وزارة التضامن الاجتماعى إنفوجرافا عن أحد أسباب حرمان الأبناء من الحقوق بسبب زواج الأطفال، وذلك ضمن الحملة التى أطلقتها الوزارة للقضاء على زواج الأطفال، تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبمساهمة الاتحاد الأوروبى وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة.
 
كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أطلقت مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال.
 
ويكون الاشتراك مجانيًا فى المسابقة، عن طريق إرسال كلمة "شارك" على رقم 1442 ويجيب المتسابق عن السؤال، وتعلن الوزارة عن الفائز يوميا بنظام القرعة الإلكترونية بين أصحاب الإجابات الصحيحة.
 
المسابقة تأتى ضمن حملة متكاملة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى للقضاء على زواج الأطفال، تحت شعار " جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبمساهمة الاتحاد الأوروبى وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، فى إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" التى تصل إلى 4,1 مليون أسرة فى كافة محافظات الجمهورية، وكذلك القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
انفو
 
 

التضامن

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