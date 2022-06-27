أبو الغيط يبدأ زيارة إلى رومانيا يلتقى خلالها عدد من المسؤولين

أبو الغيط يبدأ زيارة إلى رومانيا يلتقى خلالها عدد من المسؤولينالإثنين، 27 يونيو 2022 09:37 ص
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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