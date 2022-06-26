80 عارضا يقومون بتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بمعرض "دعم" فى الجيزة

كتب إسلام سعيد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمحاسب محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بافتتاح معرض (مبادرة دعم) بمناسبة عيد الأضحى، للسلع الغذائية واللحوم والملابس بأرض المطاحن بفيصل وذلك بمشاركة الجهاز التنفيذى بالمحافظة واعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأشار امبابى أن معرض (مبادرة دعم) للسلع واللحوم والملابس يتميز بتخفيضات تصل إلى أكثر من ٣٠٪ من أسعار السوق وذلك تيسيرا على المواطنيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي للعمل على توفير السلع المواطنيين بأسعار مناسبة وبمواصفات جيده فى إطار المبادرة الرئاسية العيد فرحتنا بالتعاون بين الغرفة التجارية و محافظة الجيزة وبرعاية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التموين .

وأضاف محمد امبابى رئيس غرفة الجيزة أن المعرض يحتوى على كافة السلع الغذائية من الزيت والأرز والسكر والدقيق والبقوليات بأنواعها بالإضافة إلى جناح خاص باللحوم البلدي والسودانى بأسعار مخفضة مع تخصيص جزء كبير من المعرض لملابس العيد والتى يشارك بها العديد من مصانع الملابس باكتوبر والمنطقة الصناعية بالجيزة

وأشار إلي أن معرض مبادرة دعم الذى نظمته الغرفة التجارية بالجيزة شمل 80 باكيه للعارضين ويشارك فيه العديد من أعضاء الغرفة التجارية من المحلات والشركات الكبرى.