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4 آلاف طالب و460 مراقبا يشاركون فى امتحان العربى للثانوية العامة بالسويس

الأحد، 26 يونيو 2022 09:14 ص
4 آلاف طالب و460 مراقبا يشاركون فى امتحان العربى للثانوية العامة بالسويس امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
السويس - فريق المحافظات

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استأنفت صباح اليوم الأحد، 15 لجنة امتحانات في الثانوية العامة بمحافظة السويس، أعمالها بمشاركة 4 آلاف و60 طالبًا و460 مراقبًا في امتحان اللغة العربية.
 
وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس إن جميع اللجان بدأت عملها في التاسعة صباحاً ولم تتلقي غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم و3 غرف فرعية بإدارات شمال وجنوب السويس والجناين آي اخطارات عن وجود أي مشاكل في اللجان، وأنه تم فتحها في موعدها المقرر .
 
وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، إنه تم رفع درجه الاستعداد بمستشفي السويس العام للتدخل العاجل في حالة وقوع أي ظروف صحية لأي من الطلاب أو المراقبين .
 
أشار إلي نشر نحو 15 سياراة إسعاف للتدخل السريع أمام جميع لجان الثانوية العامة .
 
ونشرت مديرية أمن السويس كردونات أمنية حول المدارس لتحقيق الانضباط الأمني وسمحت بدخول الطلاب والمراقبين الي محيط المدارس .
 
وكثفت مديرية أمن السويس من تواجد ضباط الشرطة حول المدارس .
 
ويقوم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة تفقدية في العاشرة من صباح اليوم علي عدد من اللجان للاطمئنان علي حسن سير العملية الامتحانية .
 
 

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