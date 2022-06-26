مقتل ضابطى شرطة فى هجوم مسلح على مركز شرطة "داساري" شمال بنين

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نفذت مجموعة مسلحة، هجوما على مركز شرطة قرية داساري شمال بنين وذلك على مقربة من الحدود مع بوركينا فاسو.



وقالت عدة مصادر لم تفصح عن هويتها - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد إن هذا الهجوم أسفر عن مقتل ضابطي شرطة وتحييد إرهابيين اثنين.

وأضاف الراديو، أن الجيش في بنين أرسل نحو 30 جنديا في إطار التعزيزات لمساندة الشرطة هناك .. موضحا أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم في الوقت الراهن ولم يصدر أي رد فعل رسمي حتى هذه اللحظة.



يذكر أن منطقة شمال بنين شهدت في 26 أبريل الماضي هجوما مسلحا استهدف مركز شرطة مدينة "مونسي" مما أسفر عن مقتل شرطي على الأقل.