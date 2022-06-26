مسئول ليبى يجدد التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

كتب: أحمد جمعة

جدد النائب بالمجلس الرئاسي الليبى موسى الكوني التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تقود لاستقرار ليبيا، بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان، جاء ذلك خلال حضوره صباح الأحد توقيع مذكر التفاهم بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاتحاد الوطني لعمال ليبيا.

وأكد "الكوني" تعهد المجلس الرئاسي الليبي تسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية.

وأشاد بجهود المفوضية خلال الأشهر الماضية في التجهيز للانتخابات الرئاسية التي توقفت بسبب الخلافات السياسية، مبينا أن حضوره لتوقيع مذكرة التفاهم هو للتأكيد على استمرار دعم المجلس الرئاسي الليبى للمفوضية ولإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي هي أمر واقع لا مناص منه، ولتذليل الصعوبات التي تعيق عملها وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتوق له كل الليبيين.

وعبر النائب بالرئاسي الليبى عن اعتزازه بالنقابات التي تمثل كل شرائح المجتمع باعتبارها أداة لتحريك المواطنين والضغط لإجراء الانتخابات لاختيار من يقود ليبيا خلال المرحلة القادمة يستمد قوته من الشعب الليبى، لإنهاء الأجسام السياسية الموجودة على الساحة الحالية، لتكون ليبيا وحدة واحدة يقودها رئيس منتخب، ولديها برلمان ودستور موحد.