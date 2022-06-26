مسؤول يمنى: المفاوضات الأممية وصلت إلى نقطة الصفر

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قال رئيس وفد الحكومة اليمنية المفاوض بشأن فتح طرق تعز، عبدالكريم شيبان، اليوم الأحد، إن المفاوضات وصلت إلى نقطة الصفر، ولم تحقق أي تقدم بعد أسبوعين من المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة.



وأكد شيبان في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن الوفد وافق على مقترح المبعوث الأممي بفتح طرق تعز بشكل تدريجي، لكن الحوثيين بعثوا برسالة أجهضوا فيها هذا المقترح وطرحوا مقترحا جديدا وهو طريق الزيلعي.



وحذر شيبان من انهيار الهدنة الأممية إذا لم يضغط المجتمع الدولي على جماعة الحوثي لفتح طرقات تعز، مطالبا المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بإصدار بيان إدانة ضد الحوثيين الذين رفضوا المقترح الأممي، ويريدون فرض مقترح خاص بهم ومناسب لهم عسكريا.



وأشار المسؤول اليمني إلى أن الطريق التي قدمها الحوثيون في مقترحهم هي طريق عسكرية وجبلية صعبة، مضيفا "نريد فتح طريق رسمية معروفة مثلما تم فتح طريق ميناء الحديدة ومطار صنعاء".



وأشار شيبان إلى أن الحوثيين يستعدون لشن معركة في تعز، لافتا إلى أن الهدنة سوف تنهار في حالة استمرار تعنت الحوثيين، وفي حالة عدم الضغط على الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة.