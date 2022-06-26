لوغانسك: أكثر من 120 بريطانيا وفرنسيا وأمريكيا موجودون فى ليزيتشانسك

كتب أحمد عرفة

أكد فيتالى كيسيليف، مساعد وزير الداخلية فى جمهورية لوغانسك أن مرتزقة من بولندا وأكثر من 120 بريطانيا وفرنسيا وأمريكيا موجودون فى ليزيتشانسك غرب الجمهورية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى جمهورية لوغانسك أن المرتزقة المحاصرين فى ليزيتشانسك يحاولون الفرار عبر مجموعات صغيرة إلى منطقة بافلوجراد، موضحا أن هناك مرتزقة بولنديون و37 مرتزقا بريطانيا و21 فرنسيا و64 أمريكيا فى ليسيتشانسك، وهذه المعلومات حسب البيانات الأولية لاستخباراتنا والمعلومات التى نتلقاها من السكان المحليين.

وأشار مساعد وزير الداخلية فى جمهورية لوغانسك إلى أن هناك حوالى 12 ألف عنصر من التشكيلات المسلحة الأوكرانية يتموضعون فى ليسيتشانسك.