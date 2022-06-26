اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قوات "الدعم السريع" السودانية تضبط ذخائر في الساحل الجنوبي لميناء سواكن

الأحد، 26 يونيو 2022 06:38 م
قوات "الدعم السريع" السودانية تضبط ذخائر في الساحل الجنوبي لميناء سواكن رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان عبد الفتاح البرهان
أ ش أ

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تمكنت قوات "الدعم السريع" السودانية، من ضبط كمية من الذخائر بمرسي "الجزيئات" جنوب ميناء هيدوب في الساحل الجنوبي لميناء سواكن، بولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان).
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن العقيد رامي آدم الطيب قائد قوات الدعم السريع بقطاع البحر الأحمر، قوله إن المضبوطات شملت 25 قذيفة (آر  بي  جي) ودانة هاون طراز (B10).
وأوضح أن هذه الضبطية تأتي في إطار جهود قوات الدعم السريع في مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة وتأمين الثغور، وحماية مكتسبات البلاد ضمن مهام الواجب الوطني بتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الدور الاجتماعي لقوات الدعم السريع في خدمة المجتمعات.


السودان

قوات الدعم السريع فى السودان

ميناء سواكن



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