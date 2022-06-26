فى الصيف.. اعرفى إزاى تتخلصى من اسمرار الذراعين والساقين

كتبت ميرفت رشاد

حل الصيف ومع الشمس الحارقة تأتي مجموعة من مشاكل البشرة، يوجد على رأس القائمة اسمرار الجلد ، والذي يمكن أن يتركك فقط مع لون بشرة متفاوت وبقع على اليدين والساقين والوجه.

ولكن الآن، هناك طرق للتخلص من علامات السمرة العنيدة، وفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية الدكتور جيشري شاراد، هناك عدة طرق للتخلص من السمرة على الذراعين والساقين، تؤكد على أهمية واقي الشمس في روتين العناية ببشرتك، من أهم الأجزاء في روتينك اليومي وغير القابلة للتفاوض عليها، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

وقالت الدكتور جيشري شاراد أستاذ الأمراض الجلدية، إن وضع كمية صغيرة من واقي الشمس على كل من الذراعين والساقين سيقلل من تصبغ الجلد، وشددت على أنه يجب وضع واقي الشمس بغض النظر عما إذا كنت في الداخل أو في الهواء الطلق لمنع المزيد من الاسمرار.

وأضافت طبية الأمراض الجلدية ، أنه بالنسبة لروتين الليلي ، يجب استخدم كريمًا يحتوي على AHA ومكونات تفتيح البشرة مثل فيتامين C ، وعرق السوس ، وألفا أربوتين ، والتوت ، وحمض الكوجيك ، وما إلى ذلك.

باستخدام المكونات المتوفرة في المنزل ، تنصح الدكتورة شاراد ، بصنع واستخدام خليط من الزبادي ودقيق الحمص والعسل على الذراعين والساقين، يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك ، فهو يرطب ويفتح البشرة ، ودقيق الحمص والعسل يساعدان على تطهير الجلد .

أشارت الدكتورة شاراد ، إلى أن هناك خيارات أخرى مثل تناول مكملات فيتامين سي والجلوتاثيون عن طريق الفم، التقشير الكيميائي وإجراءات إزالة السمرة في العيادات من الخيارات أيضا، وأوضحت أن الاسمرار عادة ما يذهب بشكل طبيعي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن إذا استمر ، فهو فرط تصبغ وليس تان.

وتابعت الدكتورة جيشري شاراد ، قائلة إن الاحتكاك المستمر بين الجلد والسطح يجعل المرفقين والركبتين أكثر قتامة ، موضحة أن الملابس الضيقة ، وتراكم خلايا الجلد الميتة أو الأوساخ ، والتعرض المفرط لأشعة الشمس ، ومرض السكري أو متلازمة تكيس المبايض ، والتهاب الجلد التحسسي يمكن أن تؤدي جميعها إلى ظهور بقع داكنة على المرفقين والركبتين.