اليوم السابع
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عميد كلية النقل البحرى السابق: وصلنا للجيل السادس فى الموانئ

الأحد، 26 يونيو 2022 12:15 ص
عميد كلية النقل البحرى السابق: وصلنا للجيل السادس فى الموانئ ميناء _ أرشيفية
رامى محيى الدين

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قال الدكتور محمد على إبراهيم عميد كلية النقل البحرى والخدمات اللوجستية السابق إن مصر اهتمت بالنقل البحرى واهتمت أيضا بجودة الطرق بشكل كبير، والموانئ المصرية فيه تطور كبير بعض إضافة عدد كبير من الأرصفة والأرصفة متعددة الأغراض.

 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: ما يستهدف تطويره حاليا 20 مليون حاوية وسيصل إلى 170 مليون طن فى 2030، احنا عاملين طاقات كبيرة جدا تزيد عن احتياجنا الحالى، ولابد أن نكون منفتحين على الخطوط الملاحية ونمنحها امتيازات لنكون مركزا للتجارة العابرة.

 

وتابع: إحنا وصلنا للجيل السادس من الموانئ ومن اللافت للنظر التطوير حتى الآن فى البنية التحتية ويبقى معنا للوصول للأجيال الحديثة تحسين القدرات للمينا والقدرات المعلوماتية ومصر بدأت مؤخرا فى عمل النافذة الواحدة وأن نقلل زمن بقاء السفينة فى الميناء ويكون عندنا معدات مناولة سريعة، وفى موانئ فى العالم ما فيهاش عنصر بشرى خالص زى ميناء سنغافورة وده أيقونة، ولابد من توظيف إمكانياتنا، مؤكدا ان القيمة المضافة فائدتها تفوق عملية النقل والتفريغ.


النقل البحرى

كلية النقل البحرى

عميد كلية النقل البحرى

الموانئ



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