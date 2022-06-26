عامل ينهى حياة زوج شقيقته بطعنة قاتلة فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أنهى عامل، حياة زوج شقيقته، بطعنة قاتلة، بسبب الخلاف على سلك كهرباء بقرية العهدة التابعة لدائرة مركز شرطة التل الكبير، بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين شخصين، ولقى أحدهما مصرعه نتيجة التعدى عليه بسلاح أبيض.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين من خلال سؤال شهود العيان حدوث مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة بسبب سلك كهرباؤ بين كلا من "حامد.ال.خ' 55 عام عامل ومقيم القصاصين الجديدة واحمد.ا.ع" 38 عام مقيم نفس العنوان قام الأول بالتعدى على الثانى بعصا غليظة وطعنه بسلاح ابيض وفرهاربا.

وأضاف شهود العيان ان المتهم زوج شقيقة المجنى عليه وان هناك خلافات قديمة بينهما، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وتم التحفظ على جثمان المجنى عليه بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى.