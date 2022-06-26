كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخصين بحوزتهما 35 ألف قطعة مستلزمات طبية، قبل تهريبها داخل البلاد، وذلك لاستمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وتشديد الرقابة على كافة المنافذ.

وكانت إدارة شرطة موانى الإسكندرية بالإدارة العامة لأمن الموانئ قد تمكنت من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، فور إنهاء إجراءات وصولهما على إحدى رحلات الطيران القادمة من دولة أجنبية، حيث ضبط بحوزتهما عدد 35833 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "أجنبية الصنع"، مخفاة بحقائب ضمن أمتعتهما بالمخالفة القانون ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار .

وقدرت القيمة والرسوم الجمركية المستحقة عليها حوالى 6,741,900 ستة مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة جنيهاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.