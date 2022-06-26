ضبط راكب عربى بمطار القاهرة حاول تهريب مجوهرات مرصعة بأحجار كريمة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة راكب عربى تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، أستوقف حافظ منشاوى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة المهندسة أميرة إسماعيل على مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كمية من المشغولات المعدنية،

كلف محمد الهادى أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة(الألماس) بلغ عددها 28 وحدة.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.