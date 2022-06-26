شركات فرنسية تدعو المواطنين لخفض استهلاك الكهرباء لمواجهة مخاطر النقص

وقال باتريك جان بوياني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال" وجان برنارد ليفي رئيس التنفيذي لشركة "إي دي إف" وكاثرين ماكجريجور المديرة التنفيذية لشركة "إنجي" - في بيان مشترك - إن هذا الجهد يجب أن يكون فوريا وجماعيا وضخما وذلك في الوقت الذي تحاول فرنسا مثل بقية أوروبا، توفير احتياطيها من الغاز لفصل الشتاء المقبل، حيث أن الهدف الفرنسي يتمثل في توفير 100% من احتياجاتها بحلول بداية الخريف على الرغم من انخفاض شحنات الغاز الروسي.

وكانت فرنسا أعلنت مؤخرا أن شحنات الغاز الروسي التي تصل من ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" تم تخفيضها منذ 15 يونيو الجاري.

يذكر أن شركة "جي آر تي جاز"، إحدى الشركات المشغلة لأنظمة نقل الغاز الطبيعي في فرنسا، قد أعلنت أنها لاحظت توقف تدفق الغاز بين فرنسا وألمانيا، مضيفة أنها لا تتوقع أي صعوبات في إمدادات الغاز في الصيف و لديها مخزون كاف لفصل الشتاء.