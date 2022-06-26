اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 01:12 م
أكرم القصاص
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شركات فرنسية تدعو المواطنين لخفض استهلاك الكهرباء لمواجهة مخاطر النقص

الأحد، 26 يونيو 2022 12:33 م
شركات فرنسية تدعو المواطنين لخفض استهلاك الكهرباء لمواجهة مخاطر النقص الوقود - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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دعت شركات الطاقة الفرنسية الرائدة "توتال إنرجي" و"إنجي" وشركة كهرباء فرنسا "إي دي إف" الفرنسيين، إلى ضرورة خفض استهلاكهم من الوقود والنفط والكهرباء والغاز، وذلك لمواجهة مخاطر النقص وارتفاع الأسعار الذي يهدد "التماسك الاجتماعي" خلال موسم الشتاء المقبل.
وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن قادة الطاقة في فرنسا حثوا جميع المواطنين إلى بذل جهد جماعي لتقليل استهلاكهم من الطاقة بشكل فوري، حيث يعد ذلك السبيل الوحيد لتجنب نقص الغاز والكهرباء والنفط في الشتاء المقبل.

وقال باتريك جان بوياني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال" وجان برنارد ليفي رئيس التنفيذي لشركة "إي دي إف" وكاثرين ماكجريجور المديرة التنفيذية لشركة "إنجي" - في بيان مشترك - إن هذا الجهد يجب أن يكون فوريا وجماعيا وضخما وذلك في الوقت الذي تحاول فرنسا مثل بقية أوروبا، توفير احتياطيها من الغاز لفصل الشتاء المقبل، حيث أن الهدف الفرنسي يتمثل في توفير 100% من احتياجاتها بحلول بداية الخريف على الرغم من انخفاض شحنات الغاز الروسي.

وكانت فرنسا أعلنت مؤخرا أن شحنات الغاز الروسي التي تصل من ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" تم تخفيضها منذ 15 يونيو الجاري.

يذكر أن شركة "جي آر تي جاز"، إحدى الشركات المشغلة لأنظمة نقل الغاز الطبيعي في فرنسا، قد أعلنت أنها لاحظت توقف تدفق الغاز بين فرنسا وألمانيا، مضيفة أنها لا تتوقع أي صعوبات في إمدادات الغاز في الصيف و لديها مخزون كاف لفصل الشتاء.

 


الكهرباء

ارتفاع الاسعار

الغاز

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