سعر الدواجن فى الأسواق تسجل 40 جنيها للمستهلكين

كتب - إسلام سعيد

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد إذ تراوح سعر الكيلو من 34-35 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى وذلك وفق تكاليف النقل وكذلك أرباح التجار.

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الأبيض 34 جنيها للكيلو بالمزرعة

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 27 جنيهات.

أسعار البيض فى مصر

وسجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع استقرارا ملحوظًا عند مستوى 54 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 56 جنيها وكرتونة البيض البلدى 59 جنيها، وهذه الأسعار مستقرة بعد ارتفاع 4 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضى.