اليوم السابع
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رويترز: مجموعة السبع ستتفق على حظر استيراد الذهب الروسى

الأحد، 26 يونيو 2022 12:00 ص
رويترز: مجموعة السبع ستتفق على حظر استيراد الذهب الروسى جو بايدن
وكالات

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قال مصدر مطلع لرويترز إن الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظراءه في مجموعة السبع سيتفقون على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا في الوقت الذي يوسعون فيه نطاق العقوبات ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفقا للمصدر، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب.
 
وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.
 
وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

 


جو بايدن

أمريكا

الذهب الروسى

روسيا



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