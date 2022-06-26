رويترز: مجموعة السبع ستتفق على حظر استيراد الذهب الروسى

وكالات

قال مصدر مطلع لرويترز إن الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظراءه في مجموعة السبع سيتفقون على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا في الوقت الذي يوسعون فيه نطاق العقوبات ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.