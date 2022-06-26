توقيع إتفاقية تعاون بين جامعة الأقصر وأمديست لإنشاء مركز خدمة للطلاب ذوي الهمم

ووقع البروتوكول الدكتور محمد محجوب عزوز بصفته رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة كوينسي ديرمودي - مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث وشهد توقيع مراسم الاتفاقية الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ليلة يوسف وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، وممثل السفارة الأمريكية والقائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ونائب وزير التعليم العالي، ولفيف من أعضاء الجامعات المصرية وممثلي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي منظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص.

وقال رئيس جامعة الأقصر إن توقيع اتفاقية التعاون مع هيئة أمديست تستهدف تنمية مهارات الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال تنفيذ عدة برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة، يوفرها المركز على مدار عامين من توقيع الاتفاقية، فضلًا عن توفير تدريبات للعاملين بالمركز، تمكنهم من تقييم الاحتياجات ووضع خطة عمل للنهوض بالمركز.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إنشاء هذا المركز يعد خطوة هامة تضاف لجامعة الأقصر في تحقيق رؤيتها وخطتها الاستراتيجية نحو دعم الطلاب ذوي الهمم ودمجهم مع أقرانهم، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة مع توفير الأدوات والتقنيات المناسبة لهم والتي تساعدهم على تحصيل العلم، حتى إن 13 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم بكلية الألسن، حصدوا أربع ميداليات متنوعة، بين ذهبية وفضية في اللقاء الرياضي البارالمبياد الجامعات المصرية الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة" بمقر المدينة الشبابية بالإسكندرية، وغيرها من الجوائز التي حققها الطلاب بإسم الجامعة.

فيما أوضحت الدكتورة كوينسي ديرمودي - مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن الهيئة تلتزم بتقييم إمكانية الإتاحة للطلاب ذوي الهمم بمقر المركز وتقديم الإرشادات اللازمة لجعله أكثر إتاحة إلى جانب إعداد مؤتمرات عن الإعاقة، والتسويق للمركز، بالإضافة إلى الترتيب لإجراء زيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دعم الكوادر العاملة بالمركز والطلاب، وتعزيز المهارات الإدارية لدى العاملين.

كما أكدت الدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة، أن هدف المركز هو حصول فئة ذوي الهمم على كامل حقوقهم، والاندماج مع المجتمع وممارسة كافة الأنشطة، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم خلال العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الهيئة بصدد وضع خطط عمل وبرامج تستهدف تطوير القدرات، وتُمكن عملية الاستدامة للمركز.

وكان قد تم اختيار جامعة الأقصر ضمن 15 جامعة حكومية تم اختيارها لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة، ويُعتبر إنشاء الخمسة عشر مركزًا جزء من برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالي الأمريكية - المصرية لخدمة الاحتياجات الأكاديمية والبدنية والمجتمعية للطلاب ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي وتعزيز المساواة في الحصول على التعليم العالي لذوي الإعاقة داخل الجامعات