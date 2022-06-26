اليوم السابع
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تطهير خطوط الصرف الصحى بالبنوان ودمرو.. وإنشاء سور جانبى بكوبرى مدخل الشرقية

الأحد، 26 يونيو 2022 08:39 ص
تطهير خطوط الصرف الصحى بالبنوان ودمرو.. وإنشاء سور جانبى بكوبرى مدخل الشرقية تطهير خطوط الصرف الصحى
الغربية عادل ضرة

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وجه اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، رؤساء الوحدات المحلية لقرى دمرو و البنوان بسرعة التنسيق مع مسئولى الصرف الصحى فى تطهير خط الصرف بمنطقة جامع شتا بقرية دمرو، وخط الإنحدار بشارع داير الناحية بقرية البنوان، كما وجه بسرعة رفع المياة الناتجة عن أعمال الإصلاح و تمهيد الشوارع التى تمت بها عمليات الإصلاح.
 
وأضاف بأنه تم الانتهاء من عمل سور جانبى لكوبرى مدخل قرية الشرقية على مصرف جنابية الغربية على طريق 12 بالوحدة المحلية بالبنوان حرصاً على سلامة المواطنين.
 
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